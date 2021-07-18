視帝馬國明爆粗片曝光　做錯乜怕被拉坐監？

由視帝馬國明同岑麗香主演嘅無綫劇集《寶寶大過天》就啱啱播完，內容貼地獲唔少觀眾支持，不過要講到最精彩，就一定係唔會播出街嘅NG畫面，馬國明除咗自爆喺屋企唔着底褲之外，其中一幕佢仲忍唔住爆粗，仲話呢部劇隨時係佢嘅遺作，點解呢？

TVB社交網「See See TVB」上載咗《寶》劇嘅NG合輯，當中有好多搞笑位，好似馬國明想「鹹濕」岑麗香出手除對方嘅西裝外套衫鈕，不過講完晒對白都除唔到，搞到要cut機，唔知佢喺現實對住女友湯洛雯係咪都咁「笨手笨腳」？另一幕講佢坐喺坐廁睇緊電話，工作人員就度緊機位時話呢個角度搞到佢好似冇着底褲咁，點知馬國明神回話：「唔覺啦！我喺屋企都唔着底褲。」

而一場講佢抱住囡囡瞓覺時，香香要埋去錫佢一啖，點知一錫囡囡就擘大眼搞到要NG，連續拍咗幾Take都係咁，佢都忍唔住真係要收囡囡做契女，如果唔係邊有得享受香香嘅錫錫咁多次。講開錫錫，一幕兩人攬住準備錫嘅場面，點知最重要關頭竟然嗌cut機，馬國明即時扮發嬲話：「今晚冇消夜食呀！」

而成條片最爆一幕，都算得上係佢要飲啖紅酒，當佢一飲落去先知係真嘅，佢即時大叫：「真嘢嚟㗎喎！X街！」佢話因為要揸車，隨時被控醉駕，仲話：「如果拉X咗，呢個係我遺作嚟喎！」之後佢即時叫工作人員換番啲代替品。