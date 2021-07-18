推翻黎明「空肚食早餐」　張敬軒嬲豬：食完早餐都空肚

天王黎明（Leon）紅館演唱會第八場嘉賓是張敬軒（軒仔），二人都是「早餐界」代表，早有Leon的「唔可以空肚食早餐」經典金句，後有軒仔因家傭獨特廚藝而成為「早餐界KOL」，所以二人特別投契！

Leon表示自己媽媽是北方人，爸爸是南方人，而軒仔剛好掉轉，軒仔笑說：「我哋都係南北方嘅混血兒。」然後他又對Leon說：「你就唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！」Leon問點解？軒仔說：「屋企請咗個十分優秀嘅家務助理⋯⋯」Leon才恍然大悟。軒仔續說：「所以我哋上次食飯嘅時候，我咪食好多，食咗兩份。」Leon感嘆：「有時真係可以練到EQ！」全場爆笑。

講完食早餐，軒仔手舞足蹈地說：「今日真係好開心，我真係冇諗過可以企喺黎明嘅舞台！好神奇，只要前奏一響起，就好似坐上時光機，返到去最開心、最快樂嘅時代，好多謝你今次開演唱會，令到我哋可以喺呢個美好回憶當中嘗到一點甜，好重要。」軒仔又自認是Leon忠粉，說：「以前有前輩同我講，如果遇到崇拜嘅藝人要保持距離，保持幻想空間。直至我同Leon近年食過一餐飯，之後先開始有聯絡。終於引證到我2002年入行，行內每當有人提到黎明，大家都會話『佢真係好好人』。的確，Leon係我遇過、相處過嘅前輩最體貼嘅人。」他又笑言：「我一直稱呼佢黎生，但佢叫我嗌佢Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」

合唱前Leon問唱咩歌？軒仔大賣關子：「我識唱晒你所有歌曲，今晚揀咗一首你好少喺公開場合唱嘅經典歌。雖然因為疫情唔可以同觀眾握手，但呢首歌都可以同大家互動，大家一定識唱同埋識做動作。今晚可以同你合唱呢經典名曲，我圓夢啦！」前奏響起《我的親愛》，全場歡呼，軒仔問觀眾：「各位阿May準備好未？」全場觀眾立即站起來，一邊大合唱「Sayonara o Sayonara o」，一邊齊齊跳舞做手勢，非常High爆！