BMW 2 Series Coupé守住後驅底盤設定

寶馬（BMW）首代 2 Series Coupé（代號F22）早於2013年登場，經過8年產品周期，也是時候輪到第2代接捧。對後驅迷而言，最值得高興的莫過於全新第2代2 Series Coupé（代號G42）雙門轎跑，沒有跟隨2 Series Gran Coupé 四門轎跑般採用前驅底盤，而是依舊採用後驅底盤設定，成為2系裏面的唯一。

全新2 Series Coupé採用大量採用4 Series Coupé的底盤技術，相較於上代，車長、車闊及軸距分別增105mm、64mm及51mm，車高則下調28mm。M Sport車型兩側下進氣口配上三角外框，令車頭更添霸氣。率先推出市場的以M240i xDrive Coupé為性能之最，搭載3.0L TwinPower Turbo直六渦輪引擎及xDrive四輪驅動，可輸出374hp最大馬力及500Nm最大扭力，0~100km/h加速僅4.3秒。