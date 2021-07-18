6項運動得心應手　諸葛紫岐培養7歲仔仔做運動健將

暑假又是親子時，名媛諸葛紫岐和丈夫薛嘉麟日前帶同一對寶貝仔Arthur及Anderson暢遊主題公園，雖然天氣炎然，但絲毫不損一家四口的雅興，玩機動遊戲、坐小火車及遊覽水族館等，玩過不亦樂乎。諸葛紫岐接受東網訪問，說整天的親子之旅雖然玩到大汗疊細汗，並可讓兒子們「放電」外，想不到有一個浪漫的驚喜。

她說：「我從來未玩過浮潛呢類相關活動，冇真正接觸過海底世界，所以喺水族館嘅餐廳食飯，見到幾百個品種、非常珍貴嘅海洋生物，喺你面前游來游去時，我發現海洋世界係好寧靜同舒服，仲有好浪漫嘅感覺，如果嗰刻得我同老公兩個，我諗會仲浪漫，哈哈！」而這一頓飯更令她深感快樂其實是十分簡單及純粹：「食一餐飯，見到咁靚嘅海洋世界，仲要係同至愛嘅家人一齊，令我好開心，覺得呢一日好難忘，快樂就係咁簡單。疫情之下，好多人嘅生活甚至心情都會受影響，其實喺呢個時候，更加要珍惜同感恩擁有嘅嘢之餘，快樂與否，真係只差一線，在乎你點睇，苦中都可以有快樂。」

7歲的Arthur最享受的，莫過於是和母親一起玩刺激度爆燈的過山車，年紀小小，但膽量一點也不小外，更是一名運動小健將！諸葛紫岐說安排了不少課程，讓熱愛運動的Arthur在暑假舒展身心：「我覺得放暑假，唔需要再安排補習班呢類課程，應該畀囝囝多啲運動，佢運動細胞唔錯，有玩攀石、劍擊、羽毛球、高爾夫球、游水同籃球，運動可以強身健體，更加有多元訓練，例如講求速度感嘅劍擊，喺攻防之間，訓練到思考同應變能力，而打高爾夫球更可以磨練出冷靜同耐性。」