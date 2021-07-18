聲夢傳奇︱李幸倪嗌緊張　泳兒望學員不留遺憾

《聲夢傳奇》明日（19日）舉行決賽，今日（18日）進行最後綵排，導師泳兒與李幸倪（Gin Lee）也有出席，Gin Lee表示去到這個重要關口，身為導師的她也有點緊張：「我都要放鬆啲先可以令學員放鬆，希望佢哋可以如常發揮，因為太大壓力會失準，我都叫Gigi（炎明熹）要從容啲，先可以有超水準發揮，做有個驕傲嘅表演。」

泳兒就希望大家在舞台上不要留有遺憾：「今次係佢哋喺呢個舞台最後一次演出，佢哋之後會去更大舞台，冠軍就得一個，我同佢哋講唔好諗個名次，盡力發揮。我會好唔捨得佢哋，因為大家相處咗3個月，之後一定會好空虛。」Gin Lee笑言導師們快將失業，泳兒開玩笑指要開班授徒。

提到學員之一姚焯菲（Chantel）今日因病未有到場，2人稱會關心一下對方，Gin Lee稱各學員也很辛苦：「佢哋尋日都練晚到凌晨，唔夠休息。」泳兒笑言學員的商演比她們更多，爬過她們頭。

幫冼靖峰減「味精」

另外，學員冼靖峰（Archie）一直以來唱功平穩，也是大熱人選之一，昨晚（17日）播出街一集，Archie跟何晉樂（Rock）對決，Archie由泳兒負責指導，泳兒覺得Archie唱歌時太多「味精」，練習時亦主要從這方面着手：「方向就係想佢唱嘅時候，唔好咁多『味精』，因為佢比較鍾意加好多即興嘢，會畀人覺得太花巧、唔夠真摯，同埋佢比較多哭腔，希望可以減少啲。主要係想佢簡單啲，從個心出發，用好簡單、好純粹嘅感情出發去感動人。」

練習時，為了令Archie更容易、更順暢上到高音，泳兒便使出她「獨門」招數—掹耳仔，她解說：「因為我想佢唱嘅高音可以多啲support，掹佢耳仔啲高音可以掟得遠啲。」同時，她留意到Archie唱歌時習慣性地縮膊，所以練習時不停把他的膊頭按下，她笑說：「睇番啲相，佢個樣好鬼『梳乾』，感覺好似我幫佢按摩緊。」她又將練習室變成健身室，現場跟Archie一起做plank：「其實主要係練吓用腹嘅肌肉嚟幫助佢唱歌。」教唱歌還要落手落腳跟學員齊齊「做gym」，這位導師認真唔話得，結果昨晚比賽中Archie跟Rock二人雙雙順利殺入最後五強。