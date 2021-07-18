Chantel決賽前病咗！炎明熹唔興拉票　鍾柔美自評60分

無綫選秀節目《聲夢傳奇》將於明天（19日）舉行決賽，由五強學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）角逐「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」外，首回合比賽後將誕生兩強，競爭「《聲夢傳奇》專業評選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」。另外，陣容正式落實，蘇永康將擔任星級評審，而早前有傳是星級評審的莫文蔚不在名單中。而英皇、環球、華納、Sony、寰亞及星夢等唱片公司會派代表擔任評審。

講到信心，Gigi直言暫時得50%，都要視乎比賽時的狀態，問可會否緊張到失眠？她說：「應該OK。（之前發揮失準，擔唔擔心當晚都會？）去到呢個地步，唔需要再諗失準嘅問題，成日諗住失準就真係會實現。」Yumi稱已準備了決賽歌曲，但自評只有60分：「覺得仲係爭啲嘢，要返去再諗吓，決賽梗係想做到最好。」

談對於另一大熱姚焯菲（Chantel）因病缺席，她們表示都是活動前才得知，會向對方送上慰問，Gigi指狀態對表演者影響很大，希望Chantel好好休息。另外，Gigi和Yumi在「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」中暫時分別佔第1和第3位，Gigi坦言沒有多留意：「我好少拉票，但多謝大家支持，會繼續努力。」而Yumi稱沒時間去留意投票情況，認為大家有自由選擇自己喜愛的學員。