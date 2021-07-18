聲夢傳奇︱無綫考慮畀粉絲入電視城睇決賽

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》明日（19日）將舉行決賽，最後5強亦已誕生，一眾大熱學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等，均做足準備工夫爭奪冠軍寶座，當中前兩者的翻唱作品《沒有你還是愛你》及《戀愛預告》截至今日（18日早上10點）為止，分別錄得190萬及340萬點擊紀錄，再加上昨晚（17日）播出的集數，二人同台對決，Chantel以14分力壓只獲11分的Gigi，令人感覺Chantel更有勝算奪冠。

不過根據無綫公布的最新投票走勢，Gigi暫為觀眾投票第一名，截至昨晚12時，其總票數百分比佔37%，拋離Chantel達14%，第2名的Chantel總票數百分比為23%，第3名的Yumi則有16%。不過因無綫有感反應熱烈，昨晚宣布臨時加開TVB社交平台專頁作額外投票渠道，票數告急的Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上，最終冠軍誰屬可謂存在甚多變數。

而為迎合「2020東京奧運」，無綫特別安排《聲夢》決賽於「奧運周」首日（19日）晚上8點半播出，有感周一（19日）不少上班族未必能趕及決賽播映前回家，故特意與7個商場洽商安排直播《聲夢》決賽，讓觀眾即使身在街外也能感受決賽現場的熱鬧氣氛。無綫亦估計直播當晚有Fans會在電視城外等候為偶像打氣，惟直播錄影廠因決賽布景設計未能安排現場觀眾入座，無綫正積極考慮在可行情況下予Fans在城內欣賞偶像決賽演出之機會，讓Fans在舒適的環境下等候偶像齊齊慶祝的同時，亦免卻風雨及天熱之苦。

此外，一眾聲夢學員在「See See TVB」頻道抽籤交換畢業禮物，詹天文（Windy）與文凱婷（Aeren）不約而同分別抽到緋聞男友冼靖峰及孫漢霖作為交換禮物對象，非常搞笑。