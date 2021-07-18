【仲有何國鉦】億萬千金張寶兒宣布為《聲夢》擔任造型師

港姐出身嘅「億萬千金」張寶兒，不時喺社交網晒出時裝靚相，展現敏銳嘅時尚觸覺，似足專業模特兒一樣，非常fashionable！而今日（17日）凌晨，佢上載一班《聲夢傳奇》參賽者包括炎明熹（Gigi）及鍾柔美等出席活動嘅照片，興奮喺社交網宣布為《聲夢》擔任造型師：「和大家分享一下，我最近的喜好（除了拍劇和做女兒做家姐做人妻之外😂）就是為聲夢的聲花聲草style😍首次嘗試，但看見他們喜歡這些styles，和能在造型中更自在發揮，也是一種快樂！」仲話如果有人想借衫畀佢哋可以私訊佢咁話！

而老公袁偉豪都為佢打氣：「是你發揮的時候❤️，加油老婆。」有網民留言：「Gigi今日個造型好可愛，好啱佢嘅真實年齡，好似日本妹咁，勁靚，原來全靠你，勁！」、「唔怪得Gigi個look今日唔同咗，後生咗，可愛咗，我鍾意！」、「袁太好叻啊👏」

除咗有張寶兒擔任星級形象指導外，原來星級團隊仲有時裝設計師何國鉦（Dorian），其實早前佢已率先為大熱姚焯菲（Chantel）準備獻唱《我這樣愛你》時嘅表演服，近日佢再為五強準備決賽戰衣，佢於社交網大晒為Chantel、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）試身嘅合照，並留言：「選秀Show《聲夢傳奇》由年頭播出到現在，大家一直見證着這班小朋友的成長，他們不但勤奮努力，對長輩亦禮貌有加；早前我有機會和最後五強的Chantel、Rock和Archie見面，替他們準備周一（19/7）總決賽的戰衣，期待他們在這最後一戰的精彩表演，加油！」