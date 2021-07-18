罕有講爸爸︱林家棟被木棍打鬥氣唔讀書：好後悔

影帝林家棟正拍攝鄭保瑞新戲，但特意請假到書展撐好友場。他現身時疲態畢露兼聲沙，他無奈謂：「拍咗3日通宵，尋日（17號）仲09至今朝5點，今日請咗1日假先踩到你盡！（咩戲？）簽咗保密協議呀。」他笑指自己無書緣，且自爆：「小學時數學考試合格，但老竇唔滿意，用木棍打，之後我就開始鬥氣唔讀書。（老竇咪好嬲囉。）嬲乜鬼，跟住就離咗婚，佢都冇仇報。講乜都係藉口，自己掛住玩就真，所以大咗咪要畀心機做嘢囉。依家諗番轉頭都後悔嘅，應該點都要讀，係入場券嚟嘛。」

他又指自己監製的新片《殺出個黃昏》近日上映，已錄得逾百萬票房，台前幕後開心不已。問到會否開第2部，他答：「都想，因為睇過戲嘅人都覺得片中有啲角度，帶出咗演員嘅喜感，我自己都想拍套喜劇，但要有充足嘅籌備。」

另外，歌手蔣嘉瑩撐好友葉家寶推出畫冊連詩集，她自言對繪畫有興趣，更喜歡「賞花」。剛與舊經理人公司結束合作關係的她，目前嘗試做獨立歌手，換取唱作方面更大自由度：「要兼顧嘅嘢實在太多，試吓自己得唔得先。本來我逢星期五開live，早排停咗，依家希望玩突撀Live，繼續同粉絲交流。」