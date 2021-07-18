張敬軒開金口合唱　冼靖峰何晉樂圓追星夢！

無綫唱歌節目《聲夢傳奇》進入最後階段，經過昨晚（17日）比賽後，5強姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）及炎明熹（Gigi）終於誕生。當中Gigi的晉級可謂令人一額汗，與Yumi對決落敗、跌落「逃生回合」的她跟「星級舞台指導」張敬軒合唱《流言》，軒仔認為Gigi的表現很穩定：「喺一首歌裏面，佢嘅發聲嘅位置會轉變，一路唱歌一路轉換位置，所以如果鍾意聽技巧嘅人就會覺得好正。」最後Gigi以25：0的比數獲得五強最後一個席位，而這條合唱短片上架未夠一日，點擊已達十八萬，認真厲害！

除此之外，準決賽暗藏彩蛋，原來學員Archie跟Rock是軒仔的忠粉，當知道軒仔會擔任「星級保母」，2人都十分興奮。軒仔得知二人對自己的喜愛，決定為他們送上驚喜。雖然Archie跟Rock已進身最後五強，節目中沒有安排他們合唱嘅環口，但軒仔亦特別額外抽出時間，分別跟他們合唱《青春常駐》，一圓二人合唱之夢。不少網民戥Archie和Rock能和軒仔合唱而感動，直指能同偶像同台合照是「追星最高境界」！