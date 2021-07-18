本日日本：泡泡紙變玩具　無限按壓過手癮

用來包裝物品以防撞擊的泡泡紙（日文稱為Puchipuchi），相信大家也喜歡它的另一種功能，就是用來不停按壓，發出啪啪聲響，令人欲罷不能。BANDAI即將推出一款「無限Puchipuchi AIR 」的玩具，讓你可隨時過足手癮！這款其實是2007年BANDAI推出的「無限Puchipuchi」改良版本，簡單過就係可以不停重複按壓的泡泡紙，當年推出後累積銷量超過260萬件，可謂甚具人氣！而全新的改良版本賣點是「究極的手感」，據講經過多次開發才成功做出跟泡泡紙極似的薄膠手感，並使用申請專利的特殊設計封入空氣，而按下之後發出的聲音是經實物錄音而成，而且每按50次就會出現一次特別音效（特別音效共有7種），帶來更多趣味。加上由真正的泡泡紙生產商川上產業株式會社負責監修，像真程度絕對有保證！8月7日起於日本全國玩具店等有售，現可於網站預約，售1,078日圓（約HK$75）。