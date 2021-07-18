黎瑞恩爆喊揭離婚真相：佢經常返內地做嘢！

歌手黎瑞恩（小恩子）為無綫節目《單對單》任嘉賓，與主持黎芷珊大談離婚後生活，提到昔日豪門生活，她笑指也如普通人般，有時想「掃街」品嘗街邊小食，也會順應內心所想而行，更說：「我好自由，人哋話嫁入豪門深似海，要朝早7點鐘請安嗰啲，但我又冇。（有指你前老爺好錫你！）我做番自己要做嘅嘢啫，孝順父母做仔女係必須嘅。」

前夫性格不合

談到離婚，她坦言當時的確唔開心：「坐坐吓會無啦啦喊，離婚時點都有啲覺得唔抵，但兩公婆成日鬧交，啲仔女見到都會唔開心。（當時婚姻已出現問題？）係，性格不合，佢（前夫）又經常內地做嘢唔得閒。我自己性格又係，我唔信你嗰陣，你講乜我都會寸你。」更指當時子女也非常支持她，女兒年紀很小時已很懂事，說到一半已忍不住感動落淚：「我生完細佬，開完刀要返屋企休養，當時個女4歲，佢走埋嚟捉住我隻手祈禱，希望神賜我健康，好感動！」

胰臟瘤神奇消失

她不諱言最失意之時曾求助心理醫生，但奈何害怕食藥，故最後也是靠自己走出陰霾：「要感激梅小惠同李國祥，喺我最唔開心時陪我傾偈『諗吓前夫嘅成長係點，你要理解同原諒佢』真係幫到手！但幫到手都要靠自己跳出嚟。」更指只要保持心境樂觀，竟令腫瘤也消失：「我都覺得好神奇，初時我發現有事係我突然喺街度暈咗，送入醫院後發現原來胰臟個瘤令我血糖得番2。我問有冇辦法醫，醫生話冇藥食，唯一辦法係開心啲，通常呢啲病都係屈出嚟。」雖然曾經歷不開心婚姻，但笑指也有少女心，仍然渴望拍拖。