空山基出手！科幻機殼7.27上市

擅長超現實風格，將人體、情慾與機械美學融為一體的藝術大師空山基（Hajime Sorayama），多年來合作單位無數，由人氣街牌Stussy與X-LARGE、奢侈品牌Dior到玩具廠Medicom Toy都曾經合作過。最近這份重量級名單將新增一個名字，就是配件品牌CASETiFY，兩者計劃於今年7月27日推出限量聯乘系列，產品包括防摔抗震MagSafe保護殼、AirPods保護套、Apple Watch錶帶、水樽及MagSafe錢包等，全部均加入大師的標誌性金屬設計，而且售價難得不算高昂，讓平民百姓家也能加入收藏家行列。

是次聯乘作品以保護殼最為搶眼，廠方將空山基的多款經典設計融入其中，例如姿勢撩人姿勢的「Sexy Robot」機械女郎、金屬感滿瀉的「SORAYAMA T-Rex」機械恐龍，以及最新作品「SORAYAMA Shark」機械鯊魚等。每一款俱用上鋁質材料打造，並具有鏡面效果，科幻感十足！

特別一提，除以上產品，為紀念CASETiFY成立10周年，品牌還會與空山基推出首個別注版不銹鋼手機殼，機殼背面特別加入18K金CASETiFY logo，並刻有專屬編號及以裱框包裝，全球限量250個，將以抽籤形式發售，極具收藏價值。SORAYAMA × CASETiFY聯乘系列將於7月27日全球發售，限量版手機殼同一日至8月1日接受抽籤登記，並將於8月2日公布獲得購買權的詳情，有意入手就要留意官網及相關社交帳戶啦！