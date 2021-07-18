卡拉OK有得唱！炎明熹姚焯菲未出道 已經幫無綫搵銀

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）5位《聲夢傳奇》學員，到底邊位能夠創作傳奇成為冠軍，嚟緊19號晚決賽自有分曉，不過佢哋未攞到名次前，早已成為明日之星，仲已經幫無綫賺錢添！

近日有網民發現其中3位美少女學員嘅參賽歌，好似Gigi嘅《沒有你還是愛你》、Chantel嘅《戀愛預告》同Yumi嘅《心急人上》版本，全部喺卡拉ok度上架，即係話歌迷可以同心目中嘅女神，匿埋喺間房仔度開party一齊合唱，相信啲fans覺得開心之餘，無綫就最高興，因為佢哋未算正出道，就可以幫公司賺錢收版權費！

而最令人覺得佢哋犀利嘅係，原來佢哋唔止喺香港受歡迎，仲已經紅到返內地，又有網民發現15位學員喺節目選唱嘅參賽歌曲，喺一個內地嘅音樂平台有得點播，因為呢個都係收費平台，換言之又為無綫賺多筆！

不過有網友對於卡拉ok用3位美少女嘅版本嚟「吸客」頗有意見，質疑佢哋冇新歌又做乜要搞個唱K版，呢句說話即觸動晒3位學員嘅粉絲，狂轟話：「唔鍾意咪唔好唱囉」、「我覺得佢哋個版本更好聽喎」。

另外，被淘汰出局嘅文凱婷因為眼炎，昨晚（17日）要戴太陽眼鏡應戰後，網上就流出佢冇戴太陽眼鏡嘅相，見佢眼疾嚴重，連眼都擘唔開，非常可憐，其實佢傷到咁又明知會輸都照出賽，都算有體育精神，抵讚！