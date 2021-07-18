上福由紀　高挑女戰神

依家嘅女仔真係唔好惹！正所謂「爛佬怕潑婦」，嘈起交上嚟，男人未必夠女人拗，就算郁手郁腳都未必搞得掂，事關唔少女仔都食過夜粥。好似寫真女優上福由紀，原來係摔角高手，一旦得罪佢，分分鐘被佢打到變杮餅！

冷酷高妹

日本寫真界有好多女仔睇得又打得，好似上圍激凸嘅清水藍里係空手道高手、近期少咗曝光嘅白川未奈係女子摔角手，而今日為大家介紹嘅上福由紀亦好鍾意玩摔角。今年28歲嘅由紀，艷麗迷人，畀到人一種冷酷嘅感覺。呢位冰美人確實唔係個個男人都可以高攀，因為佢嘅身高達5呎8吋，而且身材唔係高瘦平嗰隻，上圍幾有分量，雖然明顯同官方報稱嘅F奶有啲距離，但望落去都相當誘人。

擅出口術

由紀因為贏得2013年「東洋大學小姐」亞軍兼DHC獎而躋身藝能界，但星運一直平平，為咗博翻身，佢作出一個驚人舉動，就係以摔角手身份登上擂台！講真阿妹都幾打得，特別係起飛腳呢招，唔係人人擋得住，但其實佢仲有一招殺着，就係出口術！原來由紀曾經出國留學，所以每次上擂台，佢都好鍾意用一口流利英語問候敵人，令對方口啞啞，上年佢仲成功奪得國際公主錦標賽冠軍腰帶呢！雖然佢最近輸咗畀一位挑戰者，但睇番佢嘅狀態仲係好弗，有心復仇嘅話，應該唔難成功。