春宵一刻　Bang Bang聲

喺美國漫畫中見到「Bang Bang」呢兩個字，通常係指槍聲，但其實有另一件事都可以發出砰砰聲，之唔係男女喺床上進行活塞運動嗰一刻，難怪喺情色世界入面，「Bang」字嘅曝光率都幾高吓。

＜Bang Bang Bang＞原來咁解

我哋會用「啪啪啪」嚟暗指曳曳，咁英文情色俚語中嘅「Bang Bang Bang」，又係咪曳曳嘅意思呢？啱咗一半啦！因為「Bang Bang Bang」更多係指一種快速卻又自私嘅活塞運動，自私成點？咪就係乜嘢前戲都唔做，完全零交流嘅活塞運動囉。如果想形容一對熱情男女喺床上作激烈互動，用「Bang Away」會貼切好多。

＜The Bro Bang＞最佳體位

有人話性愛體位冇話邊招最好玩，視乎每個人嘅喜好。正常嚟講係冇錯嘅，但若然係兩男一女齊齊落場嘅話，好多性學家都認為「The Bro Bang」係最佳選擇。呢種玩法喺美國四仔好常見，首先女方要瞓喺度，跟住擘大個口同雙腳，分別對住兩位男士，於是乎一個可以進行活塞運動，另一個就享受口愛服務。性學家話呢招不但易入手，而且3個人可同時享受無比快樂，唯一要注意嘅係，兩位男士最好避免有眼神接觸喎，大家明唔明點解佢會咁講呢？

＜My First Gang Bang＞初嘗混戰

美國四仔脫星好少未試過情慾大混戰，事關呢種演出係一種考驗，而喺眾多混戰作品中，呢套由New Sensations喺2017年推出嘅《My First Gang Bang》都算經典，一來搵咗人氣四仔導演William H.主理，二來兩位脫星Samantha Rone同Alana Cruise都係好波之人，仲齊齊獻出自己嘅混戰初體驗，畫面有幾香艷可想而知，難怪呢套片咁受四仔迷追捧啦！

同場加映：＜kira☆kira SPECIAL GANGBANG★3MIX＞絕對經典

喺日本AV史上盛極一時嘅kira☆kira，曾經坐擁多位超人氣女優，呢套喺2007年推出嘅重頭作《kira☆kira SPECIAL GANGBANG★3MIX》，更加由3位當年最紅嘅小澤瑪麗亞、松嶋麗奈同芹沢直美孭飛，都咪話唔經典，難怪被片廠稱為「夢幻之豪華共演」啦！值得一提，「共演」呢兩個字唔係亂講，皆因作品最大嘅賣點就係3位天后級女優圍攻一位男優，仲要係車輪戰嗰隻，等閒之輩分分鐘搞到精盡人亡！