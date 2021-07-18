抑鬱病復發︱麥貝夷公園失控　咆哮爆喊

女星麥貝夷（Karene）早前在社交網自我引爆與翟威廉的性伴侶關係，基於男方一直唔認愛，令她傷心得抑鬱病復發，有一段時間更閉關唔見人。不過於病情尚未完住康復之際，她近日卻自我挑戰，接拍一部以人格解離做主題的微電影，片中更要一人分飾6角，當中更要化身小朋友，認真人都癲！

為了演活每一個人格，日前Karene相約好友白健恩（小白）到公園對戲，起初二人拿起劇本有說有笑，不過當排練一段鬧交戲時，她似過度入戲，突然手指指向小白破口大罵，之後更情緒高漲大聲咆哮，轉身揮袖而去，小白見狀即上前了解，她講了幾句後便失控蹲低狂哭，令小白不知如何是好，惟有挽扶她到旁邊的木櫈休息，期間小白「阿四」上身，既遞紙巾給她抹眼淚，又出動「摸頭剎」安慰，望她盡快平復情緒。為免Karene繼續情緒不穩，小白暫停對戲，陪她截的士離開。

本報就此事聯絡Karene，她表示情緒已沒有大礙：「嗰日只係一下子撻着咗喊，休息一陣都冇嘢。（你仲接呢類角色演？）想挑戰吓！我諗我應付到嘅，同埋都仲有教英文，個人開心番，有嘢做打發時間，感情事唔諗太多住，專心工作先。」