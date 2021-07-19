【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月初十戊辰木收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：納財、捕捉、結網

忌：置業、出財、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、4、9、0

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座、天秤座

白羊座

記性一般，出門前要檢查是否帶齊隨身物品。

金牛座

好心情要靠自己創造，不要輕易被別人影響。

雙子座

心情閒適，宜放慢步伐，好好享受生活樂趣。

巨蟹座

遇上棘手事情，被旁人指手畫腳，讓你氣憤。

獅子座

春風滿面，趁機跟人多互動，有利拓展人脈。

處女座

前輩給你提出的建議很有用，不妨言聽計從。

天秤座

善用公餘時間出去逛街，可讓你收獲好心情。

天蠍座

被公務、私事夾擊，耗費心力，防壓力爆煲。

人馬座

雜務纏身，內心煩躁，易被不識趣的人激怒。

山羊座

心情沮喪，做事提不起勁，身邊人也受傳染。

水瓶座

人氣上升，今天應為事業發展建立人脈網絡！

雙魚座

不想跟人打交道，甚至會對另一半產生微言。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）龍 財運弱

鼠

士氣高昂，處事爽快，事業上易獲佳績。

牛

有壓力不一定是壞事，可用來鞭策自己。

虎

職場上多展露笑容，易得到身邊人認可。

兔

貴人助你一臂之力，事業發展如虎添翼。

龍

財運稍遜，營商或投資易出現虧蝕情況。

蛇

處理財務必須親力親為，切勿假手於人。

馬

時來運到，獲貴人支持，做事阻力不大。

羊

固執己見沒好處，不聽人勸勢必撞大板。

猴

桃花旺，單身男女有機會迎來拍拖機會。

雞

壓力大得令你寸步難行，提防小人暗算。

狗

是日沖煞，謀事進度落後，要保持耐性。

豬

貴人運強，適合與人合作，利事業發展。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

你的命運是自己的選擇

童年影響你的一生，卻不會決定你的人生。坊間有句說話：「落地哭三聲，好醜命生成。」澳門已故賭王在一次訪談中分享自己的成功經驗時，也認同「一命二運三風水，四積陰德五讀書。」上期文章已論述陰德「因果」是人生元素之一，他認同先知命後認命，而後天的補助也很重要。讀書可增長我們的知識，因知識不是天生擁有，不應覺得自己天生該這樣或那樣，便放棄接受自己的命，去爭取自己的運。

命和運需要配合來看，風水布局也因人而定，是否有大師點出某樓房坐落風水寶地便馬上選購？如有保證，我去貸款也大量購入，畢竟要宅命相配的問題，除非你是用來投資買賣。我有些客人因被廣告吸引，購入自用，發生很大問題。曾經有位客人帶同在外國唸醫科大學仔仔前來問未來前途。從八字盤即時查出，她的仔仔應該在音樂方面有成就，比起做醫生更好更有名氣，這位客人即時說，孩子經常在網上投稿音樂創作拿到好多獎金，她的仔仔也開聲說出心中話：「讀醫是媽媽心願，我為了孝順媽媽便順從了。」

正如一部跑車具備機械零件可於馬路賽道上行駛，但把它變成越野車，在崎嶇不平的山路行走又會有甚麼後果？甚麼是「命」和「運」？簡單來說，命就是你與生俱來的東西，運是後天的機緣。接受自己的命，爭取自己的運，才能活好自己的一生。