【尾場嘉賓係…】黎明唔鍾意做心心手勢有原因

天王黎明（Leon）一連9場的《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》來到尾場，繼續有班好友李嘉欣及其老公許晉亨、衛蘭、蔡思貝、余德丞、「折骨Ben」趙祥誠及寰亞娛樂老闆林建岳等到場力撐。

身穿黑白西裝的黎明型爆出場即獲全場「黎太」的尖叫聲歡迎，一口氣連唱多首名曲瞬間掀起高潮，冧得Fans一齊大合唱，歌聲震懾紅館！有Fans為同偶像隔空Selfie，不惜衝上台前Standby。

唱畢《情深說話未曾講》，Leon開始Talk騷部分，除去白色西裝褸兼行勻全場揮手打招呼，一舉手一投足都令Fans High爆歡呼，他笑說早在20多年前去韓國宣傳時，便被要求用手指做心心手勢影相，不過他坦言不太喜歡：「返到香港都做過1、2次，通常畀人叫嘅，當然做咩手勢係自己決定，但我個人唔太喜歡呢啲細微嘢，特別係男人，令含蓄嘅人更含蓄，熱情嘅人做又冇感覺。」續抵死笑言若現時做給山頂的Fans睇，怕被誤以為捽膠布或拎住支牙籤，倒不如直接講「I Love You」，起碼即時知道大家反應，再抵死舉例：「點解呢個動作永遠唔會出現喺悲情電影？因為如果有個人瞓喺地下就快死，主角攬住佢做呢個手勢，對方都唔會醒番，最多笑番醒！」

Leon直言自己並非「金句王」，只是以前接受傳媒訪問時經常「跳線」，才有這個稱號：「成日靈機一觸講咗啲嘢出嚟，其實都冇話金唔金句，今晚我盡量講啲大家明嘅嘢，經過咁長嘅歲月，好多謝大家出現喺度。」話雖如此，但之後講到夫妻關係時，因有朋友跟他說另一半婚前、婚後兩個樣，Leon按捺不住爆啜核金句：「我同佢哋講核心嘅外圍就係愛情，核心嘅內圍就變咗親情，（婚後）層次的確提升咗，喺地球上，我哋生活喺表層，核心入面好熱住唔到人，所以大家要互相珍惜、愛護同擁有。」

然後Leon順帶談到結婚是男人的墳墓，惟突然欲言又止，扯開話題說要請嘉賓上台，未幾，只見他一支公「原封不動」再登場，氹得Fans哈哈大笑，他跳Tone一人分飾兩角：「黎明請黎明係冇問題嘅，頭先個黎明已經入咗棺材，我代佢由棺材行番出嚟，唱《情緣》畀大家聽，每一個愛都係由緣分同感情做起步點。」眾所周知Leon一向低調處理戀情，但繼首場嘉賓林海峰稱呼其女友Wing做「黎明太太」後，沒有否認的Leon是晚自認進入婚姻墳墓，疑似間接承認再婚！

最後換上套淡黃色西裝上台的Leon，唱完《夏日燒著了》再度多謝Fans一直以來的支持，又突然笑說：「有時都想坐喺台下面睇黎明唱歌，但唔得⋯」又識趣在心口置做心心手勢繞場一周，繼而大講祝福金句：「客氣說話唔多講，祝福說話講多兩句，身體健康、開開心心、工作順利、拍拖開心、家庭開心、總之大家平平凡凡過個美好人生！祝福大家平凡人生就是美！」而臨完場時，Leon再度「出招」：「星期一繼續返工！祝大家有個愉快嘅晚上，Bye Bye、保重、Take Care，我哋好快再見！」