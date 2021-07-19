王君馨戥《盛．舞者》被Foul參賽者唔抵：觀眾未睇到佢哋

無綫藝人王君馨演而優則舞，她以隊長身份於節目《盛．舞者》帶領眾隊員出賽並勝出，雖然節目已播完，但令到君馨有很大感觸，她在社交網發感言稱所編的舞並不易處理：「呢隻dance對Hot Flavaz嚟講非常之唔容易，之前跳的都係Hiphop﹑jazz funk和Afro，佢哋今次真的係想衝出自己的comfort zone（舒適區），挑戰一啲佢哋冇試過嘅舞種，無論係着高踭鞋，或者嘗試跳contemp 將自己內心的情感透過舞蹈去抒發出嚟，走出自己的鳥籠。綵排時，佢哋點樣練高踭鞋、練地下動作、練一字馬，我哋點樣透過排舞一路一路增加我哋對對方的信任，練Anisha的canon jump，去到最後播出嘅綵排的片段，未必可以睇到晒所有我哋練習嘅過程同辛酸！」

君馨稱去到最後，成績並不緊要，她稱：「今晚我哋有好多位好出色嘅參賽者，付出咗好多，努力咗好耐，成長咗好多。可惜可能因為播映時間嘅關係，除咗Andy，其他成員佢哋連同大家講再見、將佢哋嘅經歷，或者心底最想講嘅說話講出嚟嘅時間，都未能夠畀各位觀眾睇到…」其後她多謝了各隊友。