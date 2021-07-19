以為係沈月︱唔見樣實有伏　「福利網紅」失手洩真面目

近年直播平台興起，捧紅好多外貌姣好、有才華嘅素人，女網紅尤其容易出位，平時大家見慣啲靚女對住鏡頭又扭又跳幾咁養眼，原來依家仲多咗一班刻意唔Show樣嘅網紅出現，畀你睇啲唔睇啲吊胃口，仲被網友稱佢哋為「福利網紅」，日日派軍糧，一樣咁啱宅男心水，甘心「打賞」畀佢哋。

有位台灣女鋼琴網紅「Pan Piano」一直以唔露面嘅方式示人，佢時不時就搭配性感Cosplay嚟彈琴，就令佢瞬間爆紅，創立影片頻道4年嚟就累積240萬訂閱者，成為台灣第一女網紅。最近佢仲跳出琴房，竟然教大家整台灣家常菜三杯雞，睇到網友係咁嗌餓，係咁Loop條片當捧場，不過佢真樣到底係點，依家都未有人知。

不過都唔及內地網紅「你的小夢」咁高討論度，憑火辣身材打開知名度，唔係點露臉嘅佢極具神祕感，小蠻腰更睇到人垂涎欲滴，令佢累積近40萬粉絲追蹤。雖然佢被網友爆出疑似露面相，大眼索女有氣質，望落仲有幾分似「最索星二代」、一代性感女神邱淑貞大女沈月，點知咁就出事！

事關日前佢上載咗一張自拍照，相中佢依舊晒身材，仲扮純純兔襯超短迷你裙，可惜佢就錯手上載原況照片（Live Photo），令拍照前後1.5秒動作隨之曝光，宅男先驚訝發現「女神」原來係單眼皮、眼神迷離無神又有爆牙，網友心中幻想全毀，即有人指原來之前所謂「真面目」係偷網上圖片，「你的小夢」一夜間粉絲盡失，真係喊都喊唔出。

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