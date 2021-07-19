東奧作曲家小山田圭吾爆欺凌風波　網民連署要求辭退

東京奧運開幕禮將於本周五舉行，但卻依然風波不斷。以Cornelius之名活動的52歲著名涉谷系音樂人小山田圭吾，上周公布有份參與東京奧運開幕及閉幕式作曲後，即被網民翻舊帳起底，於27年前受訪時曾自爆中學時曾欺凌殘障同學，將對方五花大綁，又強迫對方全裸手淫及吃屎等，惹來外界強烈炮轟，認為其惡劣行為有違東京奧運 「傷健共融」的主題，要求他退出東奧作曲團隊。

小山田於上周五(16日)社交網發聲明道歉，承認自己當時年少無知，但拒絕辭退東奧工作。連日來風波並未平息，有網民在網站「Change.org」發起連署，要求東奧開除他，至今已有逾2.3萬人簽名。當年刊載有關欺凌內容的雜誌，昨日(18日)發聲明，承認編採人員欠缺周詳考慮，向受害人及其家屬道歉。

而日本內閣官房長官加藤勝信，今日(19日)出席記者會，直言欺凌行為不可原諒，並要求東京奧組委作出對應。但奧組委則表示小山田圭吾的做法雖然不能接受，但認為他對開幕式有貢獻，希望能持續到最後。