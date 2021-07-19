【揞口費加碼2億】網紅發長文爆吳亦凡房事性癖

內地人氣小生、前韓國EXO成員吳亦凡近日捲入桃色糾紛，遭內地網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，仲話當中包括未成年少女，男方講明會提告，不過女方未有收口，佢再發2,000字長文，除咗爆男方唱前隊友有臭狐、揞口費加碼至2億人民幣（約2.43億港元）外，更詳細列出房事對話及過程夠晒震撼！之後更有內地女團SNH48成員張丹三發文指自己都有被吳亦凡「撩過」，並晒出聊天記錄。

都美竹嘅發文表示質疑男方使橫手將不利嘅消息剔除出熱搜，仲指自爆料後遭人24小時騷擾，不過佢唔驚話：「就目前我手裏的東西，已經可以最少送你10年牢飯？」隨後將吳亦凡罪狀一一列出，指男方經常睇唔起其他藝人，就連前隊友都唔放過：「看着半年前錄的綜藝，有一個你和你隊友擁抱的鏡頭，你告訴他身上有狐臭，你也說的出口。」

佢話喺呢段時間男方多次搵人同佢傾揞口費：「200萬談崩後我上了幾次熱搜你又找人來和談，一會8,000萬，一會1.2億，一會又2億。」不過有附帶條件，就係女方必須話畀男方聽所有受害者嘅訊息，並且永遠離開公眾視線。女方斷然拒絕話：「你說我有可能把那些被你傷害，被你摧殘，抑鬱症，自殘，二十歲初頭就脫髮禿頭的人的訊息全都告訴你嗎？我是有公共渠道，可以讓大眾來為我做主，她們呢？認你欺負？你憑甚麼那麼自信？」

文中透露行房時，男方話：「我的很大，你忍一下，前女友都說很大。」但其實2、3分鐘就結束，佢表示：「女生在愛你的時候是願意欺騙你甚至欺騙自己的，我們每個人都愛過你，或者自以為自己愛過，所以為了保護你才欺騙你，你知道真實感受是甚麼樣嗎？大概率，就是你想挖鼻，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。」

呢篇長文一出即刻引嚟大量網民討論，而男方同佢嘅工作室都未有回應，不過佢喺5月發表新歌《翱翔》時，官媒央視仲幫手宣傳呢首歌，佢之後將呢篇發文轉發到個人社交網並置頂，喺「選妃潛規則」爆出後，呢篇發文嘅連結失效，意味央視嘅社交網已將呢篇發文隱藏或刪除。而佢代言嘅多個品牌就喺社交網宣布終止雙方嘅合作，擺明要同佢割席！

沉寂多日嘅吳亦凡今早（19日）終於發聲，回應近期私生活風波：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過甚麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有甚麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！”

而吳亦凡工作室亦喺差不多時間發聲明，明言已報案，直指都美竹蓄意煽動輿論及索要巨額款項，對於女方早前上載與吳亦凡團隊溝通嘅對話截圖，工作室聲明指從未註冊過該社交通訊號，亦未曾註冊以本工作室為名嘅社交網賬號，都美竹發布網絡上嘅聊天記錄均為造假。