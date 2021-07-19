港姐回帶︱撮合愛侶！李克勤初見盧淑儀「濕晒」

正所謂姻緣天注定，過往喺香港小姐競選，都曾經撮合過唔少愛侶，你又記得幾多對呢？當中最為人深象深刻嘅係李克勤同盧淑儀，於1992年港姐競選，盧淑儀係候選佳麗，而克勤就擔任主持，於問答環節中，成頭濕晒嘅克勤拎住個「手榴彈」，好驚咁話拆彈專家要40分鐘後先到，問盧淑儀依家可以點做？佢就好淡定咁同克勤講：「我會先幫你抹汗。」佢真係出手幫克勤抺汗，仲低頭展露出甜笑！之後佢就話會講嘢分散克勤嘅注意力，克勤就覺得講嘢講唔到40分鐘，接着佢就話不如唱首歌畀克勤聽，克勤即刻話好想聽，仲問佢唱咩歌，佢就話不如唱克勤嘅《護花使者》，引到台下觀眾大笑，克勤聽完都話開心到「手榴彈」都掉咗啦，之後就同盧淑儀一齊返入後台。

最終盧淑儀成為當屆港姐冠軍，佢當選港姐後冇耐就同克勤拍拖，仲為支持克勤嘅事業而退出娛樂圈，佢哋2006年結婚至今育有兩個兒子，一家四口幸福滿瀉！

陳展鵬全程力撐單文柔

近年撮合嘅CP，就一定要數2016港姐競選，當時作為星級評判團嘅陳展鵬同袁偉豪，佢哋最終同當屆嘅候選佳麗單文柔、張寶兒拉埋天窗。睇番陳展鵬當晚無論咩獎項嘅心水選擇，都係揀單文柔，可謂力撐到底，陳展鵬望住單文柔個冧豬樣，睇嚟佢嗰陣已經睇中咗單文柔啦，最後同單文柔2017年已經開始拍拖，到2018年結婚，至今育有一個女兒。而袁偉豪當晚就表示心水選擇係張寶兒，仲話同張寶兒有共同譬好，就係唔鍾意沖涼，結果佢哋喺2017年開始拍拖，到2020年結婚。