全天候「智郵寄」服務
2021年07月19日 12:00
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香港郵政由7月19日起推出全天候運作的「智郵寄」(iPostal Kiosk) 。(客戶提供)
【特約報道】全球電子商貿市場發展蓬勃，香港郵政近年來亦積極蛻變，與時並進，即日(7月19日)起推出全天候運作的「智郵寄」(iPostal Kiosk)，讓顧客可以從此不再局限於郵局開放時間，無須在郵局排隊，真正「隨時隨地隨寄」。
「智郵寄」讓市民輕鬆投寄2KG以下及體積少於300mm X 300mm X 100mm的各類郵件，包括普通或掛號郵件、特快專遞、易網遞、包裹以及新推出的 Vantage暢運服務。市民可選擇預先在香港郵政全新免登記投寄平台POST NOW（https://send.hongkongpost.hk/）準備投寄資料，拿着QR Code到「智郵寄」享受極速寄件體驗。「智郵寄」即日起在中環郵政總局地下、東涌郵政局外及深井碧堤半島商場率先登場，預計年底前會裝設共20個據點，遍布港九新界。
隨着網購成爲生活日常，香港郵政亦於同日推出一項全新本地郵件派遞服務「易寄取」（EC-GET），市民可以每件低至10港元的相宜價格，投寄文件或郵包，相比掛號服務節省最少40%，又可選擇於郵政局或自助領件櫃「智郵站」領件，全程郵件追蹤，方便穩妥。收件人領件後，寄件人亦即時會收到短訊通知，特別適合一眾網購買家賣家。
詳情請瀏覽香港郵政網頁：：https://www.hongkongpost.hk