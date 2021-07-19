全天候「智郵寄」服務

香港郵政由7月19日起推出全天候運作的「智郵寄」(iPostal Kiosk) 。(客戶提供)

【特約報道】全球電子商貿市場發展蓬勃，香港郵政近年來亦積極蛻變，與時並進，即日(7月19日)起推出全天候運作的「智郵寄」(iPostal Kiosk)，讓顧客可以從此不再局限於郵局開放時間，無須在郵局排隊，真正「隨時隨地隨寄」。

隨着網購成爲生活日常，香港郵政亦於同日推出一項全新本地郵件派遞服務「易寄取」（EC-GET），市民可以每件低至10港元的相宜價格，投寄文件或郵包，相比掛號服務節省最少40%，又可選擇於郵政局或自助領件櫃「智郵站」領件，全程郵件追蹤，方便穩妥。收件人領件後，寄件人亦即時會收到短訊通知，特別適合一眾網購買家賣家。