Baby細佬叫Angelahoney　女神宋祖兒嗒糖求認識！

藝人楊穎喺17年前用「Angelababy」出道，個名襯晒佢本人，又靚又甜！不過如果細佢7年、生得高大又靚仔嘅細佬，改咗個藝名叫做「Angelahoney」，大家又點睇呢？

其實佢細佬真名叫楊帆，英名係Keven，Baby曾經喺社交網叫細佬做「Angelahoney」，仲指係「自己是全家最好看的人」，網友都相當受落，仲話期待佢加入娛樂圈，同家姐組成「baby & honey」，同范冰冰同佢細佬范丞丞對撼！其實「Angelahoney」絕對有本錢入娛樂圈，除因為佢同家姐都係混血兒之外，天生眼大、鼻高兼厚唇，五官輪廓分明，而Keven眉宇間更多咗分英氣，靚仔顏值唔會輸畀姐夫黃曉明！而Keven好多年前已經為家姐客串電影MV，獻出寶貴第一次，而酬勞係一部遊戲機咁大把。

據知，Angelababy非常疼錫細佬，當年因為家庭環境唔好，做家姐嘅就書都唔讀住，僅15歲就出道辛苦工作，除咗養家，仲要供細佬讀書，而Keven都冇辜負家姐嘅苦心同犧性，聽聞佢讀書好叻仔，話佢曾經喺南京大學讀商學系，仲係一流嘅學霸，係學校嘅風頭躉，係唔少女同學心目中嘅男神！

Keven唔止冧掂學生妹，仲冧掂真女神宋祖兒！早前喺綜藝節目《心動的信號》中，Baby大讚細佬係冇攻擊性嘅暖男，點知嘉賓宋祖兒聽到之後好感興趣，單身嘅祖兒忍唔住話：「帶我跟別人吃飯幹甚麼，哪天可以再跟弟弟打一次遊戲。」似係叫Baby牽紅線，嗒晒糖咁！