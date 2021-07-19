【尋根記】Beyonce同英女王有親戚關係？

美國女歌手Beyonce有「樂壇女王」之稱，但原來她真係與英女王伊莉莎伯二世（Queen Elizabeth II）有親戚關係！

根據美國傳媒翻查族譜發現Beyonce其實是英女王的第25代表姊妹，簡單些來說即是她們在上24代有同樣的祖父母，而她們的祖先是16世紀英國國王亨利二世（Henry II），所以她「Queen B」的稱號絕對是名符其實！

除了Beyonce之外，原來亦有好多荷里活名人紅星包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、畢彼特（Brad Pitt）、Hilary Duff 、奧瑪花曼（Uma Thurman）及米高德格拉斯（Michael Douglas）等都同英女王「有親」，其中「荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）亦是英女王的遠房親戚！就連「佛地魔」賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）的祖先是15世紀蘇格蘭王占士二世（King James II ），亦即是威爾斯親王查理斯（Prince Charles）的第8代表弟。

不過並唔係個個歐美紅星都與英國王室有關連，例如奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）原來與第16任美國總統林肯（Abraham Lincoln）有血緣關係。根據族譜指湯是林肯第3代堂表弟的後人。而他與林肯有同一位早先，就是1680年出生的John Hanks。而湯本身都知道與自己與林肯的關係：「我同林肯係親戚，所以我細個喺學校作文時，我寫得最多就係林肯總統。」除了湯之外，原來荷里活另一巨星佐治古尼（George Clooney）亦與林肯有親戚關係，林肯的母親Nancy是古尼曾祖母Mary Ann Sparrow的同母異父姊妹。