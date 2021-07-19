唔怕熱唔怕曬　暑假4個親子蒲點【九龍篇】

炎炎夏日，又到放暑假的時間，各大商場都看準時機，準備了各式各樣的活動，以下推介這4個位於九龍區的商場，就舉辦了與動畫及玩具相關的暑期限定展覽，非常適合一家大小進行親子活動，睇得又玩得，想知更多？立即睇片！

蒲點1：尖沙咀海港城

由尖沙咀海港城聯同迪士尼舉辦「Pixar Fest」，除了超巨型Pixar Ball and Lamp之外，亦有12套作品相關的展區，例如反斗奇兵、沖天救兵等，市民更可以透過手機AR應用程式與不同角色互動，最重要是免費入場，喜愛迪士尼作品的朋友絕對不容錯過！

日期：即日至8月15日

地點：尖沙咀海港城

網址：http:bit.ly/3yhTGZ7

蒲點2：黃埔天地

以minions作主題的「GANALAB夏日狂歡嘉年華」在黃埔天地舉行，6個遊戲攤位任你玩，隨時有機會贏走大獎，同場更展示了minions夾公仔機、扭蛋機，還有從未曝光的全新minions公仔，簡直令人大開眼界！

日期：即日至8月1日

地點：黃埔天地時尚坊（2期）MTR層

蒲點3：鑽石山荷里活廣場

「Pokemon夏日運動祭」在荷里活廣場舉行，小朋友不但可以暢玩場內各種設施，並設有多個打卡位，還可以騎着比卡超在賽道上放電，甚至學玩Pokemon卡，非常適合想學玩Pokemon卡的小朋友！

日期：即日至8月31日

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

蒲點4：尖沙咀K11 Musea

位於尖沙咀K11 Musea的樂高探索中心，展示了多座由Lego砌成的香港著名建築物，小朋友更可以自行發揮想像力，砌出心目中「理想的家」，玩足一日都冇問題！

地點：尖沙咀K11 Musea樂高探索中心