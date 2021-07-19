甩小三頭銜後即刻做生意　雞排妹疑走點忽嗌委屈

台灣性感女神「雞排妹」鄭家純早前被斷正同一名「跑車男」關係曖昧並一齊出入酒店，之後更發現雞排妹疑做「小三」，直頭男方出嚟直認多年嚟維持開放式交往關係，即係冇正印亦冇小三，事件先得以平息。不過愛抽水嘅雞排妹又點會畀事件靜落嚟，佢就即刻宣布自家品牌出女裝睡衣，叫人快啲預購，而佢就親自上陣做生招牌，不過佢件喱士上衣就疑似「失暈」，胸前敏感位置現陰影。

之後佢又忽然發文呻自己好委屈，又暗示「壞人一直都在」等字句，似係指今次事件有攪屎棍：「前幾天有人問為甚麼阿純都不會生氣？我說我會啊，但在事情落幕前不能展現，若一開始就暴怒開罵，會被貼上情緒化標籤，接著沒人相信你在說實話。回想過去被欺負、被誤會的時候，你第一時間爆炸，是否和冷靜回應比起來，處理過程艱辛很多呢？我知道很委屈，沒辦法啊，壞人一直都在，而你的善良也會持續被踐踏，如果暫時的忍耐能讓麻煩事減少，就是當修煉和化解業障。不要因為情緒，影響了反擊的籌碼。」

其實雞排妹捲入小三風波後，佢曾澄清一直唔知道男方有女友，對於被封小三感冤枉，仲出面嗌「正印」A小姐：「發洩到此就好！」明叫對方收口。