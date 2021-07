藝人洪永城(Tony)今個月11日結婚,更宣布雙喜臨門即將做爸爸,短短幾年間成家立室,令人不禁想起其前度唐詩詠!2017年同Tony分手嘅詩詠,曾經傳過撻着「教育界王力宏」陳思銘(Samuel),發展姊弟戀,不過兩人都冇承認戀情,貴為視后嘅詩詠事業上一帆風順,但愛情就未有着落,如今連Tony都結埋婚,對上一次7月6日喺社交網上載照片嘅佢終於上水,晒出歎啡獨照,並用英文留言:「Enjoy a moment of peace and escape from daily chaos (享受片刻寧靜,逃離日常的混亂)」仲見佢笑晒口咁,睇嚟無受「新娘不是我」影響心情!

佢仲透露喺暴雨中跑步,唔知係咪趁機「洗滌心靈」呢?雖然佢尋晚(18日)只係瞓咗5個鐘,但今日(19日)又做Gym好好裝備自己,果然係視后!網民都紛紛為佢打氣,期待佢早日搵到Mr.Right呀!