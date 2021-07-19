女團爆料曾被伸手摸胸　吳亦凡情慾錄音曝光

內地人氣小生、前韓國EXO成員吳亦凡同內地網紅都美竹嘅桃色糾紛持續發酵，女方無間斷爆料，包括「選妃潛規則」等，雖然吳亦凡方面已出聲明表示失實，但都美竹仍咬住唔放，並公開一段聲稱是吳亦凡和她的語音訊息。對話中疑似吳亦凡不斷叫女方過來找他：「你別睡了！你過來待一會唄，你過來跟我待一會好不好？」另外，網上又瘋傳另一段聲稱是吳亦凡的語音，語音中男方說：「我要睡覺了，明天好累，要睡夠才行。」

內地女團SNH48成員張丹三今日（19日）發文指自己都有被吳亦凡「撩過」，更指出對方曾對自己做出「用嘴餵雞皮」、「伸手摸胸」等動作，又曾給她「褲襠自拍照」，她公開雙方的聊天記錄，當中男方問她是否「母胎單身」（從未拍過拖兼單身），又問有否和男性發生性關係，張丹三直接表示：「你這種問題很奇怪」，對方則說：「是因為喜歡你，就怕被人騙了啊！」她即氣得說：「我覺得有些不尊重女性！」

同時，網上出現一名「你又不是小章」的用戶「小章同學」，網晒多張對話截圖，圖中有人自稱是吳亦凡的經理人，邀請「小章同學」去看吳亦凡的比賽，又說「他就說想見見你」、「因為我哥挺喜歡你的」。「小章同學」發文：「我大一的時候被一個演員聯繫讓我去看吳亦凡新說唱的總決賽，對方覺得邀請無果，過了一段時間又有一個聲稱讓我做推廣的人加我好友，我當時只覺得害怕沒有任何想法，畢竟我只是一個普通的女大學生，現在事情都過去一年了，還是覺得很慶幸自己當時沒有相信這一切。」