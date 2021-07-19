德國ElectricBrands XBUS電動露營車

去年曾發表電動概念車eBussy的德國新創公司ElectricBrands，其相關量產版原型車最近終於以XBUS之名正式發表。XBUS造型小巧可愛，根據德國法例，不屬真正的「乘用車」，屬於 L7e 電動輕型四輪車。廠方一共為它設計了近10款不同型號，包括Offroad Camper露營車、Offroad Pickup、Station Wagon Pickup及Cabrio Pickup、可載多人的Offroad Bus、具斜翻卸貨斗的Tipper、Offroad Box及Offroad Transporter貨車等。

不論那個型號，標準車載10kWh電池，接連分別置於4個車輪的4個電動馬達，擁有56kW最大輸出功率（即約72hp最大馬力）及200km續航力，極速100km/h。配合太陽能板車頂，可帶來額外200km續航力。充電方面，只支援AC交流電充電以11kW或3.6kW充電，分別只需1小時及3小時便可充至8成滿。另亦提供配備30kWh電池的長續航力版供選配，廠方表示，續航力可達800km（已計算由太陽能板車頂提供的額外續航力），即使長時間滿載，續航力也有600km。