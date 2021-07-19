愛犬臨終前嗌媽咪　林凱恩心痛：第一次離死亡咁近

藝人林凱恩、劉丹、林淑敏、許家傑、呂慧儀、蘇韻姿、滕麗名等，齊齊現身電視城出席《愛．回家之開心速遞》之「開心迎奧運」活動，席間宣布處境劇為配合東奧直播賽事，將會提早半小時、晚上7時30分播出，之後眾人又大玩奧運項目遊戲。

林凱恩受訪時講到17歲大的愛犬Momo日前離世，表示還在適應當中：「的確係好唔開心，佢係陪我一齊成長，都真係第一次離死亡咁近。」續謂覺得愛犬好有靈性，臨終前講人話又捱到她回來見最後一面，眼濕濕說：「佢嗰日突然對住媽咪叫『媽咪』，嗰陣都唔知佢做咩，但原來係應該差唔多，成日都話要做好心理準備，其實真係唔知準備咩，一收工就收到電話，即刻仆返去見佢最後一面，佢等咗我成20分鐘，雖然話佢已經冇心跳，但我覺得佢仲有氣息，最難受係抱住佢身體由軟變硬、暖變凍。」

問到之後短時間內不敢再養毛孩？她卻突然自爆Momo離世後，事隔幾日收養了隻1歲多的狗仔Mody，感覺是Momo送給她的禮物：「冇諗過咁快再養，只係一直都有睇開領養嘅嘢，見到隻狗仔畀人棄養喺山邊食青菜，覺得好可憐，去搵佢望住佢對眼即刻有Connect嘅感覺，係特別嘅緣分，Momo安排佢嚟陪媽咪。」