歐信希同模二代高靖合作有觸電感覺：欣賞長腿女性！

歌手歐信希重新編曲陳百強名曲《畫出彩虹》，新歌MV找來前名模徐濤的21歲女兒高靖處女演出，歐信希在MV中化身時裝設計師，遇上性感打扮飾演名模的高靖，頓時有觸電感覺，問到他是否續約唱片公司即有「福利」？他笑說： 「我同高靖喺MV係零互動，因為構思呢首歌分上下集，所以同佢會喺露雲娜嘅新歌《我的故事》中先再出現。」他坦言現實中好欣賞長腿女性，不過比較喜歡成熟型，高靖在他眼中是活潑少女。

今次MV除了與模二代合作，他更首次用衣車車衫，起初都手忙腳亂，導演問過他是否需要替身？但他不想被人取笑要用「車衣替身」，好努力學習，獻出人生第一次，亦被導演讚賞快上手，他希望將來可以為自己親手做一件衫留念。

承繼媽咪衣砵做模特兒？

高靖身高1米81，目前仍在美國就續大學三年級，放暑假返港，也知道媽媽徐濤當年被稱為MV女王，曾拍過50多個歌曲MV，她說：「我今次兩日內拍兩個MV都好攰，所以好佩服媽咪當年好有魄力，我都有唱過佢演嘅MV，我覺得媽咪叻好多！」拍攝時媽咪親自在場教路，會否想女兒承繼衣砵接棒做模特兒？徐濤表示給方自由選擇，因為想讓女兒感受自己所做工作，所以才讓她嘗試！