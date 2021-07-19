「藍精靈」Odilia晒42吋長腿險飛Bra：依家瘦得滯

女子組合Bingo成員Odilia（陳善渝）完成無綫嘅《盛．舞者》舞蹈比賽後，趁前幾日天氣好，就約埋班美女Friend出海游船河，畀身心relax吓。嗰日佢着咗粉藍三點式泳衣，嗰對42吋長腿真無敵，可惜佢班男仔朋友唔識貨，喺佢開Live時，猛怨點解唔約埋佢班女仔朋友一齊玩，激到佢反白眼。Odilia話今次係佢首次下水禮，終於畀佢恨到可以着泳衣出海晒太陽，不過期間險發生飛Bra事件：「之前為咗（《盛》）個節目，壓力大又忙到癲，日頭食唔落，夜晚又冇得瞓成個月，結果瘦到得番110磅，連啲泳衣都鬆晒，影相跣一跌差啲連Bra都飛甩埋，哈哈，好彩我綁得夠實咋。」

講番參加《盛》嘅跳舞比賽，佢話忙到直情攞咗佢條命咁辛苦：「晚晚忙到4、5點先有得瞓，扣埋製作音樂，其實預備比賽時間只得3、4日，係好辛苦，但好到好多嘢，譬如要喺好短時間內要完成又要達到自己要求嘅事，喺節目度我編咗一段畀我自己展現美好身段嘅舞，希望網民鍾意，挽回之前對我嘅負評。」

佢又話由參加《全民造星III》到《盛．舞者》，期間自我沉澱過，性格爽直嘅佢，唔熟悉佢嘅人可能會覺得佢係寸，但其實佢有努力去改善自己性格，唔想畀再人話佢冇進步，所以佢話：「學緊演藝、上唱歌堂、做多片，希望各方面都平均啲，希望畀大家睇到我係有進步。」同埋好又好多謝喺唔開心嘅日子，唱片公司同事陪佢共渡難關。