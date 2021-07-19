天堂鳥解散前搵到「自己」：依家維持到生活

3人男子組合天堂鳥（BOP）日前接受主播許文軒於TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，大談組合將解散以及舉行演唱會感受。成員Tyrese講到自己向公司及隊友提出解散：「我哋冇不和，完全冇嘢！其實之前有段時間組合有官司，當時已經有解散念頭，之後轉投新公司，諗住有希望，重新出發，但疫情令我哋卻步，所有嘢停晒！我哋都30歲，要維持自己生活，要搵出路！我覺得做娛樂圈以外嘅事，我可以掌握到，依家做園藝生意，畀我嘅滿足感同幕前唔同，例如我拎條橋出嚟，立即有嘢番，所以好享受。（金錢容易返？）哈哈！唔使講到咁白，生活輕鬆咗，過去成日都擔心生活費，已經舒服咗，而且畀到另一半安全感。」

Gordon認為分開發展屬好事：「呢7年大家太依賴大家，分開發展可以令其他人更認識我哋每一位成員。其實今次演唱會我哋都等咗好耐，既開心又傷感，因為可能真係最後一次！呢排預備演唱會，同埋之前參加《盛．舞者》都搵番跳舞嘅初心。呢7年自己有偶像包袱，參加完比賽後放下咗偶包，唔介意企喺人後面Support隊友，其實跳舞就應該係咁。希望可以帶《盛．舞者》嘅隊員上我哋今次演唱會舞台。」

至於近期忙於拍劇的Lincoln稱因為拍劇而找回做演員的初心：「未入BOP之前，我係演員出身，原來自己已經放低咗做演員8、9年。依家愈嚟愈鍾意拍劇。今次拍《愛上我的衰神》有好多第一次，包括初吻！」