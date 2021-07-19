聲夢傳奇︱文凱婷睇好何晉樂：聽到我窒息！

無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》今晚（19日）舉行決賽，賽前期餘落選的10名學員，文凱婷（Aeren）、詹天文（Windy）、林智樂（Felix）、張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、蔡愷穎（Lolita）、孫漢霖（Steven）及林沚羿（Venus）現身商場為終極五強拉票，吸引大批Fans到場支持，無綫高層樂易玲都有出席，每名學員即場騷唱功獻唱。

活動後Aeren及Windy孖住受訪，前者早前因為左眼細菌感染而入院做手街，日前播出的半準決賽都要戴黑超上陣，她受訪時大派定心丸說：「好番好多，尋日嗰集都係兩個星期前拍落，康復得七七八八，係仲有啲瘀血，但靠化妝都遮到，可能卸妝唔乾淨。」講到她最後一戰「捧蛋」敗給炎明熹（Gigi），問到會否失落？她大方說沒有不快：「可以同到張敬軒合唱，已經係讚咗，話之佢幾多分！去到半準決賽係超額完成！」決賽看好哪位學員？她自爆想轉軚投何晉樂（Rock）一票：「睇佢綵排係『嘩』咗聲出嚟！係聽到我窒息，好期待佢演出。」

至於Windy表示已投Gigi，讚對方表現由一開始到現在都是最穩定、聲音變化多端，提到她一開首出戰是獲取高分，如今Foul出5強可有心酸？她說起初都有可惜，但之後改變心態，亦戥五強的學員開心，她說：「會諗係自己做得唔夠好，之後會繼續加油。（你同姚焯菲都係好姊妹，唔投畀佢，佢會唔會唔開心？）唔會嘅！我都會支持佢，入到五強已經好勁！」