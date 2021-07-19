黎美言投資5位數搞網台　製作人監製一腳踢嗌辛苦

前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）一手包辦嘅網上綜藝節目「ABC女皇課室」終於推出，佢除粉墨登場飾演魔鬼靚校長外，仲孖齊齊着上校服、由空姐變身健身達人嘅Miss Christy，仲有任職跳舞老師嘅跳舞達人Miss Cerene大玩制服誘惑，節目已推出3集，外界反應叫好，令佢好似打咗支強心針咁：「我會繼續努力，呢個係我人生第1次做節目製作人同監製，係做得好辛苦，但又好好玩。」

Winkie話今次開網台投資咗5位數字，圑隊大約10個人，至於決定開網台係因為覺得係大勢所勢：「做網台係可以好好發揮自己嘅才能，同埋學到好多嘢，好似管人，點樣發揮圑體精神，不過因為係小本經營，所以好多嘢都要慳住使，開支係飯錢、車費、女仔啲衫、道具，仲有開工利是，好開心好多朋友都係收友情震撼價。」至於有咩目標？佢話好簡單，就係帶畀大家開心，覺得開心係免費，所以佢個網台冇諗過要收費，不過如有贊助都唔會拒抗，因為製作係需要營運費，暫時佢想收看次數由幾千人開始，慢慢再發展到幾十萬，遲啲仲會推出運動加跳舞頻道，因為好多粉絲都鍾意睇佢跳舞，覺得佢唔跳舞係耽誤佢嘅才能。