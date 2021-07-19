電影導演會︱陳可辛電影擸3獎成大贏家　周國賢升呢影帝

香港電影導演會成立32年，每年都舉行頒獎禮，由全體會員一人一票選出得獎者，向一眾電影人予以鼓勵及肯定。鑑於疫情關係，本屆頒獎禮改為網上公布結果，由陳可辛執導的《奪冠》成為大贏家，獨攬「最佳導演」、「最佳女主角」及「最佳新演員」3個大獎，而「最佳男主角」則成為周國賢的囊中物。至於去年辭世的導演陳木勝，則獲頒發「榮譽大獎」。

憑電影《一秒拳王》升做影帝的周國賢多謝香港電影導演會頒獎給他，他回覆東網說：「呢個獎對於我嚟講，係盛載咗好多重量。喺拍攝到上映期間，我自己身體健康、心靈狀態、社會氣候都發生咗好多前所未有嘅改變，呢啲改變令到我同身邊嘅人同團隊都經歷過一啲好難捱嘅時刻，所以對於我嚟講，《一秒拳王》唔單止係一部我可以做男主角、所謂『擔正』嘅戲，而係好似一個見證人，親眼睇住嗰段時間係幾難撐、幾咁唔容易。直到上畫之後反應咁好，都好似話緊畀我知，難撐嘅，我哋都會撐得過去，再唔容易嘅困境，你只要肯行落去，都一定會搵到出路！」

他形容自己由寫歌佬變大隻佬，所以他深信只要相信同堅持，奇迹是會發生的，無論面對任何事都好。他感謝團隊對他的照顧、包容和鼓勵。雖然好多人覺得他是音樂人，其實他好鍾意電影，每個星期都會抽時間睇一兩套戲，他笑說：「我係絕對可以煲全日劇都唔會拎起支結他彈。」

他指好多人成日指樂壇、香港電影已死，成長過程中那段夾band歲月令他明白「挑機」的重要性，他說：「愈踩就係會做得愈好。因為我哋都有一個共同嘅超能力，香港人嘅超能力就係唔會放棄。」