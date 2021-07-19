黃子桐自認容易受傷的女人　被佢「家暴」傷痕纍纍！

無綫劇《刑偵日記》中飾演軍裝警員嘅娛樂新聞主播黃子桐（Rachel）惹家暴疑雲！事緣網上流出佢本身又白又滑嘅雙手及雙腳，突然變得又紅又黑，狀似傷痕纍纍。對於被傳受虐，佢哈哈大笑承認變了「容易受傷的女人」，坦白供出催花元兇：「咪係太陽囉，因為我參加咗《明星運動會》做啦啦隊，又玩射箭，嗰幾日太陽好猛烈，本身皮膚都曬傷咗，之後我又同朋友去咗玩浮潛，總共暴曬咗幾日，結果咪傷上加傷，手、腳都曬到燶咗，都有人問我係咪畀人虐打。」

問係咪貪方便唔記得搽防曬呀？佢大叫冤枉：「梗係唔係啦，都着晒防曬嘅長袖衫，不過可能出汗，啲防曬噴霧可能度數唔夠高，同埋啲衫、褲都唔晒手同腳，所以咪曬傷晒，依家都好後悔同擔心，因為之後要拍場着內衣嘅戲，怕皮膚兩截色唔靚，我已經狂搽蘆薈袪疤啦。」

雖然變咗燒豬，但佢依然話會繼續同陽光玩遊戲，再約朋友出海潛水。問佢唔怕再曬傷？佢就話：「今次會學精，會搽高度防曬，（你好大膽喎？）我覺得自己最大膽係，我唔識游水都去潛水囉。」佢話因為細個時曾經浸親，可能有生理陰影，所以學咗游水好多年都係學唔識，仲問有冇好游水教練介紹添。其實佢咁靚女，又有34C好身材，相信佢着住穿三點式泳衣行出嚟，成隊兵排住隊教佢游水啦。