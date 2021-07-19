聲夢傳奇︱冼靖峰奪19盞燈都冇用　姚焯菲炎明熹殺入2強

無綫歌唱真人騷《聲夢傳奇》今晚（19日）於軍澳電視城舉行決賽，由五強學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）爭獎，首回合由各學員輪流獻唱。

首個出場的Yumi主唱郭富城的快歌《第四晚心情》，她穿上黑色露腰上衣及短褲邊唱邊跳。導師的衛蘭大讚她的表現令她感到驕傲：「你跳舞時有自信，好享受睇你表演，無論結果點，你喺我眼中贏咗。」江海迦（AGA）就指她揀啱歌，找到合適自己的風格，演出完美！而評審之一的蘇永康表示看到對方進步很大：「我見你仲有時間去撥頭髮，同埋你知道自己聲線嘅優點。」著名排舞師Sunny Wong就讚她以其形式及聲線去創造新的表演方法：「好柔好性感，好特別，最尾又跟番原本個舞步，做得非常好，好滿意。」最後25位專業音樂評審中獲得17位給予綠燈，成績不俗。

而第二位出場Archie就唱孫燕姿的《我懷念的》，他還挑戰高難度一開始自彈自唱，導師泳兒坦言為對方緊張：「係我第一個亦係最後一個帶嘅學生，有好大進步，星味重咗好多，你一定要彈多啲琴，好迷人，我發覺你一開始緊張，你後面愈唱愈好。」林欣彤亦讚他愈來愈靚仔，表演令她跟着對方的呼吸。評審的太極成員雷有輝表示感受到他的熱誠及對音樂的正確態度，太極另一成員劉賢德就讚他演出吸引：「你好識運用單田，控制得好好，目光無法離開你。」最後他力壓Yumi獲得19盞綠燈。

「國民初戀」Chantel以黑白連身裙上陣表演陶喆的《愛很簡單》，導師王灝兒（JW）向她大叫我愛你：「你離開呢個舞台，都係前途無可限量，你好有才能，好多人愛你。」評審伍樂城就認為她開始時唱得較平淡：「後尾先出番啲戲劇性同感情出嚟，可以早啲多啲感情出來。」最後她只獲16盞綠燈，較之前2位學員遜色。

Rock挑戰高難度，獻唱陳奕迅的《衝口而出》，可惜出來效果麻麻，只得4盞燈。而Gigi以辛曉琪的《領悟》上陣，她更一度唱到眼濕濕，最終獲得17盞綠燈。

經過分數換算，Gigi和Chantel殺入最後2強！