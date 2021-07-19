床上做女王　M男為卿狂

唔少男仔都甘願做觀音兵，甚至樂在其中。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV嘅M男系列就充分表達出男人甘願做女神奴隸嘅特性，佢哋畀女方百般玩弄，徘徊喺痛苦同痛快之間，卻又享受其中，做M男唔通真係咁爽？

得償所願

喺麗KIREI SOD出品嘅《一滴不露榨取的淫語姊姊》中，入行前曾做時裝設計師嘅美波梢，一直都好想試吓玩弄M男嘅樂趣，今次終於得償所願，可以做番次床上女王喇！佢換上一身性感又野性嘅黑色裝束登場，不斷玩弄M男身上嘅敏感點，搞到佢哋又哭又笑，不過阿妹唔會畀佢哋太快洩射，因而令班M男感到相當痛苦！不過，洩完都唔係話爽晒，因為阿妹會強迫佢哋喺短時間之內梅開二度，清晒倉為止！

特別指導

喺犬推出嘅《耳語淫語巨乳癡女教師》入面，黝黑巨乳妹今井夏帆飾演一位飢渴又冇道德觀念嘅女教師，平日最鍾意睇吓邊個男生成績唔好又好蝦，之後就會以增進學業成績為理由，帶佢返屋企進行「特別指導」！夏帆最愛以高高在上用腳踩對方塊面同命根，大鬧佢哋唔肯努力學習，搞到佢哋無晒尊嚴，跟住就逼佢哋提供口舌服務，之後就從佢哋身上榨取快感，滿足自己嘅慾望，其實夏帆根本就唔會理佢哋嘅學業囉！

反客為主

MO-Paradise推出嘅《長腿妹的牛仔褲及高筒靴》，講述長腿妹香苗玲音最鍾意邀請班M男欣賞佢嘅修長美腿，但係睇還睇，唔可以用手觸摸，搞到班M男個個都心癢癢！不過，阿妹當然會滿足大家，同佢哋逐個玩腳仔擦槍，然後嚟個快速騎乘享受快感。不過，部分M男就冇咁好彩，玲音突然戴上假棒棒嚟個反客為主，搞到佢哋發出痛楚又痛快嘅尖叫！

簡評

做M男其實比起做觀音兵更幸福，雖然被玩弄嘅過程可能會帶來痛楚，但至少都可以同女神有身體接觸，好似今日介紹嘅M男系列咁，就知做佢哋的確係幾爽喇！當中本仙最鍾意香苗玲音主演嘅《長腿妹的牛仔褲及高筒靴》，原因係以長腿作主題嘅作品愈來愈少，而玲音嘅長腿又的確係又長又靚，更有充分發揮魅力，加上佢玩弄M男手法層出不窮，令人睇得開心又刺激。