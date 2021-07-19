聲夢傳奇︱揮低姚焯菲！炎明熹奪全場總冠軍

《聲夢傳奇》決賽今日（19日）舉行，最後兩強為炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），兩人均以快歌迎戰，Chantel唱出《Chotto等等》，而Gigi演唱Lady Gaga的《Bad Romance》，兩人炒熱全場氣氛！

「《聲夢傳奇》專業評選大獎」由Gigi以22分奪得，Chantel只獲得3分，Gigi感動地說：「多謝評審，其實個獎唔止我一個，多謝Gin Lee老師同團隊以及台下老師。」說時忍不住喊。之後Gigi再下一城，在全球網絡投票活動中，以最高票數奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，同時獲得全晚最高殊榮：全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，一人橫掃3個大獎！

Gigi最後發表得獎感言：「我其實好想多謝幫助過我嘅人、隊友們、老師們，我仲要同姑丈、父母講我得咗喇！同埋一直冇諗過自己會攞獎，而且我一直嘅目標係想返去探父母、爺爺、嫲嫲、公公、婆婆。姑丈應承我話攞獎後一定可以返去探佢哋，我暑假得閒就會即時去搵佢哋，無論你哋睇唔睇到。」邊說邊落淚，台下其他學員也被感動到眼濕濕。

Gigi一人獨得三個獎項，她接受訪問時表示：「心情興奮得來又唔係好真實，唔覺得自己會攞到冠軍，覺得自己喊得好醜樣。（你嘅得獎感言講到好感動。）之前姑丈同我講，如果你好想返去探父母就要攞獎，父母喺汕尾，公公婆婆喺石家莊，我一直好想去探佢哋，所以好努力去比賽。（你攞完獎好忙喎！）係，但都想抽時間。（點解唱第一首歌時喊？）之前我唱呢首歌都冇感動到，但今日一唱就畀啲情緒感動到而喊。（10萬蚊獎金點用？）會儲起佢，我想買層樓畀佢哋，遲啲目標想買10層樓，我會唱歌同學業兩邊兼顧。」

TVB副總經理曾志偉接受訪，問到可有貼中Gigi？他說：「有貼佢，因為知道啲分數，家庭觀眾投票都係佢最高分，但只係諗住佢攞一兩個獎，冇諗過攞晒。覺得佢好似梅艷芳以前咁，喺舞台好淡定，天生係食呢行飯，把聲亦係天畀佢。」志偉繼續讚，聽聞導師所言，Gigi懂得尊師重道，吸收能力亦很強，更加會感恩。

問到資源會否重點放在Gigi身上？他說：「必然，15個參賽者都會有。（會唔會安排佢拍劇？）都會，李敏寫緊劇本，叫做《青春的我》，15個學員都會參加，仲有《盛．舞者》幾個學員，喺講校園，大概8月尾開拍，等佢哋開完音樂會，休息多幾日先。」

而Gin Lee受訪時表示為Gigi感到驕傲，她說：「一班學員成長好多，過程唔容易，佢哋咁細個承受咗好多壓力，又要返學、又要準備考試。（Gigi攞獎你都喊晒？）我係好投入，今日好似畢業禮咁。（遲啲同佢哋一齊拍劇？）真係唔知，但我好鍾意演戲。（名師出高徒？）名唔名就唔知，但嚴厲就一定係，多謝佢哋嘅信任。（Gigi表現點？）佢係實至名歸，好勤力、好感動佢一直好謙卑、虛心學習，有好成績係值得。（推薦佢做師妹？）我都想，交畀公司決定。」