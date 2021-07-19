Jer＠MIRROR恨拎男歌手獎　別人期望過高感壓力

人氣男團MIRROR將於今個暑假每星期出一首新歌，繼Anson Lo（盧瀚霆）推出《不可愛教主》後，Jer（柳應廷）接捧出擊搶點擊，「重生系列」二部曲《砂之器》登場，借用「宿命」談母子之間的爭執及仇恨。他說之前《狂人日記》的反叛對身邊人產生傷害，新歌便是由親情出發，如何修補之間破裂關係，問到跟家人關係時，Jer笑謂可能是孻仔原故，成長於愛與遷就之中，從來沒有跟家人起大爭執，亦未嘗MV離家出走過，但因怕醜，他直言不是經常將「我愛你」說話掛嘴邊，反而會化作行動表達，多抽時間陪伴家人。

衝破55萬點擊

講到其MV推出短短數日已突破55萬次點擊，令他相當喜出望外：「估唔到大家聽完首歌有共鳴。（擔心題材太深奧Fans難明？）唔擔心，廣東歌詞得意在可以好深、又可以好淺白咁表達，我只係選擇咗個深角度，有Fans分析得好勁，搵到7、8成嘅隱藏位，自己都好驚喜！」

Jer每次出歌都能為Fans帶來新鮮感，其實他自爆背後其實會因別人期望過高甚感壓力：「花好多時間、心機造歌，唔知大家聽完有咩反應，今次首播嗰陣我有入群組睇大家嘅留言，好彩大家都鍾意，放下心頭大石！」續指希望每首歌帶出來的訊息可以影響大眾，從而有反思空間。

視男歌手獎為目標

出道短短兩年多已站穩樂壇一席位，無論以男團姿勢抑或個人Solo都獲獎無數，初出道便橫掃多個新人獎，問到是否視男歌手獎為終極目標？他不諱言表示恨得獎：「我諗男、女歌手獎每個歌手都想拎，但係咪目前最重要嘅嘢呢？我覺得由作品表達我想帶出嘅Message重要啲，獎項雖然想拎，但可以遲啲先唔急，一步一步嚟隨緣。」

髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre