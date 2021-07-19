Kendra Sunderland　天然胸器　吸金力超強

名利雙收呢個成語就聽得多，但究竟應該係要成名先，定係要獲利先呢？對人氣脫星Kendra Sunderland嚟講，絕對屬於前者，事關佢投身四仔界前，本已憑住一對天然胸器，喺網上成為吸金力超強嘅網紅喇！

半夜搞搞震

Kendra Sunderland認為佢嘅人生，自高中時間出現改變。出生於美國奧勒岡州嘅佢，自稱高中時踏入叛逆期，不但經常半夜偷走出去同男朋友搞搞震，而且換畫速度快，據佢講大學時期嘅床伴，更係多到兩隻手都數唔晒！不過，佢嘅大學成績絕對唔差，當時喺俄勒岡州立大學修讀人類發展課程，諗住將來從事青少年指導工作，點知第二年轉去讀會計，不過讀咗冇耐佢就停學去做兼職侍應，2014年10月更開始投身成人直播行列。

佢坦言呢份工作相當舒服，不但工時唔長，仲要有勁多人送禮及打賞。事實上，憑住佢出眾嘅樣貌及火辣身材，喺成人直播界火速成名，兼且賺到第一桶金，令當時唔少成人女主播都眼紅！

像真巨乳玩具

2015年2月佢同跟情趣玩具品牌Pipedream Products合作，推出個人情趣玩具系列，其中一款係將佢對G奶倒模而成嘅像真巨乳玩具，更成為熱門產品。同年3月獲得成人雜誌邀請拍攝裸體寫真，佢二話不說答應，原因係成為裸模，係佢一直嘅夢想。

之後，佢成人網站FTV Girls搵佢演出自娛短片，不過講到正式登陸四仔界嘅作品，係2016年8月為四仔片廠Vixen Pictures演出嘅《Young And Beautiful #2》，不但大受歡迎，更吸引到Blacked、Tushy等著名四仔片廠重金禮聘拍片，之後佢憑住演出《Natural Beauties》，喺2017年舉辦嘅AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」及「最佳四仔」，自此奠定天后地位，名副其實係名利雙收。

Profile

出生日期：1995年6月16日

身高：175cm

三圍：32G-25-35

貴為天后級脫星嘅Kendra Sunderland，工作十分忙碌，但係每日都會抽時間出Po派福利，有唔少係自拍短片，其中一段內容係講佢因為個躉太大，着極都着唔到條褲，香艷又搞笑！