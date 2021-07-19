戴祖儀啞忍校園欺凌匿廁所食飯：要活得比佢哋好！

入行3年的戴祖儀演出第2套電視劇，便有機會夥拍影后惠英紅及視帝王浩信等前輩，於《刑偵日記》內扮演歇斯底里的角色，其表現獲外間讚賞。拍攝期間，她因要隨着角色設定而令情緒波動：「發咗幾個月脾氣，搞到屋企人好憎我，好彩劇集出街後口碑唔錯，佢哋同我講：『冇枉費我哋當時咁忍你！』」

她自爆小時候與角色有近似遭遇：「小學4年班轉校，當時我得得意意、成績同運動都唔錯，得到老師歡心，搞到舊生聯手欺凌我。當時基本上冇朋友，食飯要匿入洗手間，不過我覺得小學生未識建立同理心，我同自己講要發憤圖強，正所謂君子報仇十年未晚，依家活得比佢哋好，就OK！」她由始至終未有向家人哭訴，直至差不多升中時才被媽媽發現，開口勸她「唔好返學」，她卻跟母親說：「錯嘅又唔係我，點解要我唔返學？」正因為受過言語暴力及精神虐待，她慶幸自己如今懂得關懷及體諒身邊人。

想同Edan合作演戲

談到近期首次跨公司合作推出新歌，又盛傳會亮相友台ViuTV，祖儀說：「暫時唔清楚，如果係我咪創幾項先河？（其實友台有邊位藝人你好想合作？）演戲方面我喜歡Edan（呂爵安），同佢演戲一定好開心，唱歌我就比較欣賞Jer（柳應廷），之前去睇過MIRROR演唱會，聽佢唱現場好吸引。」她更自揭「姜糖」身份：「佢之前喺快餐店推出過一批卡，我同朋友儲齊晒㗎！」