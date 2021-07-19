聲夢傳奇︱姚焯菲對自己失望　鍾柔美跳唱嗌滿足

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）今晚（19日）在《聲夢傳奇》決賽中殺入最後兩強，但最終以22比3，敗在炎明熹（Gigi）手上，而鍾柔美（Yumi）則兩強不入。Chantel在賽後受訪時，直言感到失望：「對自己有少少失望，但都輸得心服口服，因為Gigi喺未比賽前已經一路練緊《Bad Romance》呢首歌，而且面試時已覺得佢係冠軍，今日綵排時我嘅表現唔係咁，到正式嘅時候，覺得自己好緊張，仲要對住Gigi。（你之前唔舒服有冇影響狀態？）冇乜，我完全好番晒，係女仔嘢唔舒服，覺得有少少失準，嚟緊暑假會去追番啲功課。」

至於Yumi則說十分喜歡自己的表現，又指自從跳唱過《狂野之城》後，覺得自己非常投入這種跳唱形式的表演：「為今次比賽花好多時間喺細節位同舞步上，希望可以做到最好，做到後覺得好滿足。（覺得Gigi實至名歸？）係，佢值得攞，佢好努力，佢喺背後付出咗好多努力，今晚比賽前佢喺後台完全唔講嘢，好靜。（你輸喺邊？你喺第一回合同Gigi同分數。）同分都要計分數，個個都覺得佢係值得攞呢個獎，我都好鍾意佢演繹嗰首《Bad Romance》，一直睇好佢，戥佢好開心，因為佢係我其中一個朋友。」