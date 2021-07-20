【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十一己巳木開日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：拜師、上任、安床

忌：出行、移靈、堵塞

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

身心狀態差，應付公事易犯錯，要量力而為。

金牛座

需於短時間內處理多項事情，內心備受壓力。

雙子座

就算是日常開支也要有計劃，以免入不敷支。

巨蟹座

今天不適宜應酬，早點回家休息對你有好處。

獅子座

忙得一頭煙，難按原定計劃行事，見步行步。

處女座

職場多是非，最好保持中立態度，切勿介入。

天秤座

謠言止於智者，太在意閒言閒語會破壞好心情。

天蠍座

纏擾多時的問題有機會解決，令你豁然開朗。

人馬座

工作要集中精神，分心處理私事將會有麻煩。

山羊座

先做好本分，不宜太多心，否則將一事無成。

水瓶座

接二連三出現問題，保持耐性，勿自亂陣腳。

雙魚座

對自身遭遇有種無力感，不妨向身邊人請教。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）鼠 是非多

鼠

情緒起伏，易一意孤行，提防小人暗算。

牛

花錢要有分寸、懂節制，忌洗腳不抹腳。

虎

應變力強，處理人事問題能夠大事化小。

兔

展現親和力，可以令異性對你另眼相看。

龍

事業順利，成功在望，繼續朝目標奮鬥！

蛇

人氣不俗，建議抽空陪家人享受天倫樂。

馬

運勢很一般，現實與想像存在太大落差。

羊

自律性強，為公司分憂而得到一致好評。

猴

處事踏實又積極，事業發展已返回正軌。

雞

行事高效，不費吹灰之力已能完成公務。

狗

貴人運強勁，遇到任何事都能逢凶化吉。

豬

是日沖煞，平淡生活存暗湧，小心中伏。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

「渣男」有樣睇

男怕入錯行，女怕嫁錯郎！搵錯男人是女人的大忌，但是一生流流長，總會有幾個渣男在附近，今天就為大家介紹一下渣男的面相特徵，希望大家可以不會成為渣男的犧牲品！

耳生得底，即耳的頂部低於眼眉的水平線，這些人心術不正、思想偏歪、滿腦子壞思想，再加上耳珠冇肉，就算你對他再好，也不懂得去感恩。

眉薄情薄，眉毛稀疏，對情愛不會投放得深入，以自我利益優先，不太顧及另一半的感受，往往最深情的時候，就是未追到手之時，之後便會揮之則去，如再加上眉形短速，縱使不是玩弄感情，但熱情也很快冷卻，對愛的持久力不夠，沒有太大的恒心去維持一段長久的關係。

有些人眼眉的顏色非常淺淡，是色慾重的一種標記，往往親近自己的目的，只是衝着男歡女愛的親密關係而來，當獸慾發洩過後，便頭也不回，遠走高飛。

眉薄不好，眉過濃而亂，也不是好事，這些人脾氣大，衝動而暴躁，凡事不會忍讓，稍為一些瑣碎事，就會破口大罵，甚至會動粗打人，如不想被當作人肉沙包，女士們要小心為上。

嘴唇亦是看情緣投放的一個重要部位，唇薄之人，對情的投放亦相對淡薄、寡情薄悻，如果再加上嘴歪不正，滿口都是甜言蜜語，但全部都是糖衣毒藥的謊言，但往往去到最後，才知道受騙。