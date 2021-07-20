【慳妹轉性】趙麗穎豪擲過億買5,000呎別墅？

內地「千萬點擊女王」趙麗穎自從同馮紹峰離婚後，走難咁款由昔日嘅上海愛巢搬返去老家北京，遠離冤家前夫，打算重新做人嘅佢一切由搬新屋開始，有傳平時慳到盡嘅佢，經歷人生巨變後，就開始思考人生，覺得飯可以食平，衫可以買減價，但住一定要好，所以傳佢入住市值成1億人民幣（逾1億2千萬）嘅別墅，總之一生人要豪一次。

呢間新屋位於北京東四環，樓高兩層半，面積達到5,000呎，周邊綠草如茵，最正係大宅前有個獨立花園，人工湖、花園、草地、柳樹乜都有，住宅牆身用真石砌成，豪華得嚟不失優雅，總之住喺呢度，根本唔想出街，因為夠晒大，以佢鍾意親力親為嘅性格，如果自己郁手剪草、修花兼掃地，快手快腳都要做幾日，又邊有空閒時間躝街呢？而啲網民見佢間5星級的家咁靚，都直呼：「普通人，幾輩子都買不起！」

早前內地媒體統計各明星喺2017年至2020年嘅收入，趙麗穎短短4年間就賺咗13.7億元人民幣（約16.4億港元），今次就算一炮過買入呢間市值過億嘅豪宅只屬碎料，就算買夠13間都夠資本，加上佢近期劇集、綜藝、廣告、商演乜都夠，財源滾滾來，對有啲人嚟講，買1億豪宅好似打嗝咁簡單㗎咋！