東方日報C1：大熱Chantel食白果　炎明熹擸3獎贏盡！

賽前大熱的16歲炎明熹昨晚不負Fans及評審所望，在《聲夢傳奇》決賽首回合雖走音失準，最終仍以壓倒性姿態擊敗4位對手，擸盡3大獎項！期間她不禁落淚，指獎項並非她一人奪得，幕後功臣Gin Lee、衛蘭及AGA功不可沒；而大熱的Chantel則「捧蛋」而回。

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》決賽昨晚在電視廣播城舉行，經過多月訓練及篩選後，終極5強炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）施展渾身解數，最終「傳奇新星」、「觀眾熱選大獎」及「專業評選大獎」3獎都由Gigi一人奪得！

無綫相當重視此節目，董事局主席許濤由副總經理曾志偉陪同下到場支持。決賽分為2個回合，首回合淘汰3人，第2回合再以快歌對陣，而7位導師Gin Lee、衛蘭、AGA、周柏豪、JW、泳兒及林欣彤，偕5強合唱《造夢時學會飛行》為賽事揭開序幕。

首回合打頭陣是跳唱了得的Yumi，被封「港版蔡依林」的她演繹郭富城的《第四晚心情》，身穿黑色露腰裝配熱褲，不時撫身及撥弄頭髮，表現野性一面，導師衛蘭表示以她為傲，而Gin Lee更激讚她完美。Archie以孫燕姿的慢歌《我懷念的》出戰，優美歌聲令人動容，導師泳兒及林欣彤狂讚他愈來愈靚仔。

Rock被批揀錯歌

賽前病倒的「國民初戀」Chantel獻唱陶喆的《愛很簡單》，最初明顯緊張，笑容欠奉兼聲線僵硬，被監製伍樂城指唱得平淡。而曾陷淘汰邊緣的Rock演繹陳奕迅的《衝口而出》，雖然動作多多，可惜陳奐仁覺得他揀錯歌，最多唱到陳奕迅的7成，結果只獲4位評審按燈，與其他參賽者相差一大截！至於Gigi唱出辛曉琪的《領悟》，一開聲已憑純熟技巧感動人心，但高音時不慎走音，她唱完亦不禁飲泣。

綜合專業評審現場按燈評分及觀眾投票後，Gigi與Chantel成功晉級，但Gigi可能因走音影響心情而零笑容；而Archie雖是評審給予最高分的一位，可惜還是出局，網民「洗版」炮轟不公平！第2回合中，Chantel與Gigi分別以快歌《Chotto等等》及《Bad Romance》勁歌熱舞對戰，當中以Gigi表現略勝一籌，最終成為全晚大贏家！

曾志偉開劇力捧

賽後Gigi受訪時表示興奮得來不真實，問為何唱完即喊，她解釋是感動，至於怎樣運用10萬元獎金，她說：「儲起。（買禮物畀家人？）想買層樓畀佢哋，目標想買10層樓！」Chantel則坦言失望，但輸得心服口服：「綵排表現唔係咁，正式時好緊張。（唔舒服影響？）冇，好番晒，係女仔嘢唔舒服。」至於曾志偉大讚Gigi有梅艷芳當年的風範，問會否將重點資源放在對方身上，他說：「必然，15個參賽者都會。（拍劇？）都會，請咗李敏寫劇本，套劇叫《青春的我》，除咗聲夢、盛舞者學員外，更有聲夢導師助陣，希望8月底拍。」

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